Мини-футбол. «Ишим-Тюмень-2» выиграл Высшую лигу

30 апреля победой мини-футбольного клуба «Ишим-Тюмень-2» завершились соревнования Первенства России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги.

В сезоне 2015/16 гг. второй по значимости турнир российского мини-футбола был проведен в новом формате. На первом этапе участники были разбиты на четыре региональных дивизиона: «Центр», «Урал», «Юг» и «Западная Сибирь», к соревнованиям были допущены и любительские коллективы. Это позволило существенно увеличить количество участников и регионов. Всего на первом этапе выступило 33 команды.

Лучшие из четырех дивизионов получили путевку во Всероссийский финал, который прошел в Подмосковье, на спортивной базе отеля «Аквариум» с 25 по 30 апреля.

В финальном поединке «Ишим-Тюмень-2» был сильнее уфимской «АЛГА-Башнефть» – 5:1, а в матче за 3-е место столичный «Спартак» обыграл якутский «Алмаз-АЛРОСА» со счетом 8:6.

«Я считаю, что завершившийся сегодня сезон Первенства Высшей лиги прошел удачно. Задуманная нами реорганизация соревнований дала первые плоды: на первом этапе матчи прошли в четырех дивизионах страны, было охвачено 22 региона, в общей сложности выступило 33 команды, среди которых было много дебютантов. Примечательно, что в финальной тройке оказались победители трех дивизионов. Это московский «Спартак», который завоевал бронзу, серебряный призер «АЛГА-Башнефть», впервые в истории добравшаяся до такой высоты, и «Ишим-Тюмень-2», чья победа еще раз подтвердила очень надежный мини-футбольный статус сибирского региона», – сказал Президент АМФР Эмиль Алиев.