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    Билич: «В следующем сезоне «Вест Хэм» будет еще сильнее»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич выразил уверенность, что успешное выступление «молотобойцев» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги – не предел для его команды.

    «В следующем сезоне мы сможем достойно бороться с большими клубами за участие в еврокубках. Мы уже сейчас делаем это, но в следующем розыгрыше наша команда будет еще сильнее», – сказал Билич.

    Напомним, что за два тура до окончания АПЛ «Вест Хэм» имеет в своем активе 59 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Goal.com

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    01.05.2016 08:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      meiram 1 мая 2016, 08:53

      Почему у иностранных тренеров не получается в России добиться лучшего результата?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 1 мая 2016, 08:32

      Я думаю многие ТОЛЬКО ЗА!!! А Я ЖЕЛЕЗОБЕТОННО и 100% - ЗЗЗЗЗАААА!!!!

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