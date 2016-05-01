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    УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»

    В центральном матче 24-го тура УПЛ «Шахтер» одержал разгромную победу над киевским «Динамо» – 3:0. Дубль в составе донецкого клуба оформил Эдуардо.

    Отметим, что в данной встрече случилось три удаления и массовая потасовка.

    В других встречах «Днепр» со счетом 2:0 сломил сопротивление «Стали», «Металлист» обыграл «Олимпик», «Ворскла» добилась крупной победы над «Карпатами», «Заря» на выезде разгромила «Говерлу» со счетом 4:0.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 24-й тур

    Шахтер – Динамо – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эдуардо, 33; 2:0 – Веллингтон, 73; 3:0 – Эдуардо, 78.

    Удаления: Степаненко, 81; Ракицкий, 81 – Ярмоленко, 81.

    Металлист – Олимпик – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Рыжук, 75.

    Днепр – Сталь – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Руис, 40; 2:0 – Матеус, 55.

    Ворскла – Карпаты – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Скляр, 37; 2:0 – Хлебас, 67; 3:0 – Коломоец, 87.

    Говерла – Заря – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Опанасенко, 13; 0:2 – Будковский, 40; 0:3 – Караваев, 45; 0:4 – Будковский, 46.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 21:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 1 мая 2016, 22:25

      Ну какая ж это потасовка была.
      Вот Сатурн - ЦСКА, вот там действительно потасовка была)

      1
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      Рейтинг: +10

      lexazub 1 мая 2016, 22:17

      Да не ожидал, дубль Шахты на легке хлопнул основу "чемпиона". Надеюсь сегодняшняя победа вдохновит Шахту и в четверг они оформят в Испании путёвку в финал ЛЕ. Кстати кому интересно вот эта контора https://goo.gl/hNTEqQ даёт 5 долларов на ставки за регистрацию.

      0
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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 1 мая 2016, 22:04

      И забили голы истинные украинцы )

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 мая 2016, 21:54

      Жаль, что туров почти не осталось

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