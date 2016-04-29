Гвардиола: «Если мы не обыграем «Атлетико», можете убить меня»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола считает, что после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1) рано судить об окончательном исходе противостояния.

«У нас есть еще один матч. Если я проиграю, можете убить меня, но шанс все еще есть», – сказал Гвардиола.

Также наставник мюнхенцев прокомментировал невыход Томаса Мюллера в стартовом составе в первой игре.

«Мне нравится игра Мюллера. Возможно, было бы лучше выпустить его с первых минут, но решения принимаю я. Еще ничего не кончено – впереди еще одна игра».