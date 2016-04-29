В приобретении Мусы заинтересованы несколько клубов АПЛ

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал об интересе английских клубов в нападающему красно-синих Ахмеду Мусе. Отметим, что на матче армейцев с «Уралом» присутствовали представители «Лестер Сити».

«Практически на каждый матч приезжают люди, смотрят на многих футболистов. Когда по Мусе будет что-то конкретное, вы об этом узнаете. К футболисту существует устойчивый интерес из Англии достаточно давно. Им активно интересуются несколько клубов», – сказал Яровинский.

Напомним, ранее агент Мусы заявил о желании нигерийского форварда покинуть российский чемпионат.