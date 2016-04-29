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    Инфантино: «Лестер» на примере показал, что деньги в футболе – не главное»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал невероятное выступление «Лестера» в текущем сезоне, который за три тура до завершения сезона в АПЛ опережает вторую команду турнирной таблицы «Тоттенхэм» на семь очков.

    «Деньги — это не главное для побед в футболе. Сказки вроде той, которая сейчас происходит с «Лестером», доказывают нам, что футбол непредсказуем. Деньги — это, конечно, очень важный элемент при построении команды, но дело не только в них», — сказал Инфантино в интервью Sports Illustrated.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.04.2016 09:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 29 апреля 2016, 11:33

      Ну как сказать,если не брать хозяина-миллионера из Тайланда,то плыли лисы в Чемпионшип всю жизнь!)Деньги не главное?)))Живой пример "Борнмут" под русским олигархом,3 сезона и в вышке!)))
      Все относительно)))

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > BYAKONERI 29 апреля 2016, 12:20

      Уточню- этот Миллиардер. А последние лет пять никто не может купить, Месси, Суареса, Неймара)) Их просто не продают.

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      Рейтинг: +128

      shmag > Пчела 672 29 апреля 2016, 15:24

      все равно,разве туда были куплены звезды?просто хорошая работа на трансферах и грамотное руководство

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      Рейтинг: +23

      Jpen4er 29 апреля 2016, 11:20

      межсезонье покажет что деньги как раз главные, кому нибудь захочется зарплату побольше или владельцы не устоят перед суммами предложенными за игроков

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 29 апреля 2016, 11:12

      Можно пойти работать в "Баварию",с чемпионами мира,плюс Рибери и Роббеном,и стать "великим" тренером,или в "М.Сити",с миллиардами... Оказалось можно и так,с посредственным составом,громит АПЛ,доказать всем,кто по настоящему ВЕЛИКИЙ!!! Раньери! Ты супер! Ты сотворил чудо! БРАВО!

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      Рейтинг: +113

      df44 29 апреля 2016, 11:03

      точно

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 29 апреля 2016, 10:49

      Главное умный тренер-Раньери,качественные игроки на каждой позиции-от Шмейхеля Канте Варди,и вот результат,селекция тоже на высоком уровне,нашли же шлуппа и еще парочку молодых нашли

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 апреля 2016, 10:31

      Лисы молорики!

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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 29 апреля 2016, 10:23

      ДА еще 1 победа и все они чемпионы!!!

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 29 апреля 2016, 09:53

      Да

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      Рейтинг: +9

      valuevde 29 апреля 2016, 09:18

      Лестеру победы над МЮ и в городе праздник будет огого

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