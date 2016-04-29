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    Зидан: «Я должен признать, что нам многого не хватает»

    Наставник «Реала» Зинедин Зидан доволен тем, как складываются дела у команды. Напомним, что сейчас команда отстает от лидера Примеры на одно очко, а также «сливочные» пробились в полуфинал Лиги чемпионов.

    «Четыре месяца работы с командой оказались просто феноменальными. Для нас важнее всего было сохранить команду. Думаю, что она на верном пути. Несмотря на это, я должен признать, что нам многого не хватает. Мы знаем, что сейчас в каждом матче для нас решается судьба сезона. Четыре месяца прошли очень быстро», — сказал француз.

    Источник: Marca

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    29.04.2016 08:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1049

      mig28 29 апреля 2016, 11:58

      Не хватает Роналду на поле)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 29 апреля 2016, 09:45

      Еще пары футболистов за 100 миллионов, а то сейчас слишком мало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 29 апреля 2016, 09:07

      Удачи Зидану!

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