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    Агент: «Когда Смолов был маленьким, он как-то не очень хорошо говорил про «Спартак»

    Президент компании Pro Sports Management Герман Ткаченко рассказал о переходе нападающего сборной России Федора Смолова в «Краснодар».

    «Почему Смолов перешел именно в «Краснодар»? У нас все окончательные решения принимают ребята. Мы же, обсуждая с игроками ситуации, указываем как все плюсы, так и минусы. Дело в том, что в «Краснодаре» тебя всегда поддержат, даже если у тебя что-то не получается. На самом деле самое лучшее предложение делал «Спартак».

    Почему он не перешел? Да тогда еще было непонятно, кого назначат тренером. Мне говорили, что Аленичева не позовут. Плюс, когда Федя был маленьким, как-то не очень хорошо говорил про «Спартак». А потом, «Спартак» всегда находится под давлением ожиданий болельщиков, прошлых заслуг, успехов. Это сказывается на атмосфере внутри, на работе и могло сказаться на адаптации игрока. И как можно было идти в команду без тренера», — прокомментировал ситуацию представитель футболиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2016 06:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +354

      REDAT 29 апреля 2016, 14:52

      Федя ты сделал правильный выбор, что перешел в "Краснодар"!!!!Удачи тебе и много голов, что бы ты забивал нашим соперникам!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 29 апреля 2016, 12:34

      Да успокойтесь вы, только парень начал на нормальный уровень выходить (или кто то считает, что 16 банок в РФПЛ это уже супер?), и давай дифирамбы петь и целовать кой куда (одного до сих пор целуют, гелик взял, в зенит перешел, игрутать перестал), а тут у нас хоть один нормальный нап на евро вырисовывается.

      3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 апреля 2016, 11:40

      Как из песни, слова не выкинешь: -" Любит наш народ, всякое говно...."
      Потому что сам его создает... Так что по легче в осквернении команд ребятки... Ни что не бывает вечным... Какой бы клуб не был, его стоит хотя бы уважать...

      4
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 29 апреля 2016, 11:00

      Ниче,прийдет Черчесов и сделает из Спартака,да шучу шучу кто бы не пришел их место в середине.

      -2
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      Рейтинг: +42

      Lb40 29 апреля 2016, 09:56

      Парень готовится в Зенит,а потом можно и в Спартак и в Кайрат.

      0
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      Рейтинг: +579

      lange 29 апреля 2016, 08:47

      Маленький Смолов: "Спартак" - бяка!"

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 апреля 2016, 08:07

      Даже маленький Смолов понимал, что Спартак это свинарник.

      1
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