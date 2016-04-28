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    Витсель не имеет предложений от других клубов

    Футбольный агент Риккардо Наполитано, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, подчеркнул, что его клиентом интересуются многие европейские клубы.

    «В услугах Акселя заинтересованы многие команды, но нам необходимо понять их намерения. Интересоваться может каждый, а вот сделать предложение... Предложения нам не поступали.

    Не могу сказать, какое будущее ожидает Витселя. Нужно подождать предложений от клубов, после чего посмотреть, чьи намерения серьезнее других», – сказал Наполитано.

    Источник: Calcionews24

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    28.04.2016 17:45
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +6297

      порт 28 апреля 2016, 17:51

      Интервью до того старое, что даже плесенью покрылось.

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