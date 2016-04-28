Лаказетт в сфере интересов «Барселоны»

Ну переходить В Барселону для того что бы сидеть на лавки то же не вариант он молод и находиться в отличной форме! И сейчас Лион набирает обороты стадион достроин теперь больше денег на трансферы будет выделяться, скоро ПСЖ будет трудней! Был уже пример если не ошибаюсь Санчес! Ушел и теперь не плохо играет в Арсенале если бы партнёры по традиции не сливали вторую половину сезона то наверняка составили бы конкуренцию за чемпионство, а так болтаются в хвосте((
Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт заинтересовал своей игрой в нынешнем сезоне боссов «Барселоны». Он может стать дополнительным игроком атакующей связки Месси – Суарес – Неймар.
Известно, что 24-летним французом ранее интересовались «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». В текущем сезоне Ляказетт провел 31 матч в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.