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    Лаказетт в сфере интересов «Барселоны»

    Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт заинтересовал своей игрой в нынешнем сезоне боссов «Барселоны». Он может стать дополнительным игроком атакующей связки Месси Суарес Неймар.

    Известно, что 24-летним французом ранее интересовались «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». В текущем сезоне Ляказетт провел 31 матч в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

    Источник: L' Equipe

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    28.04.2016 06:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 28 апреля 2016, 09:31

      Ну переходить В Барселону для того что бы сидеть на лавки то же не вариант он молод и находиться в отличной форме! И сейчас Лион набирает обороты стадион достроин теперь больше денег на трансферы будет выделяться, скоро ПСЖ будет трудней! Был уже пример если не ошибаюсь Санчес! Ушел и теперь не плохо играет в Арсенале если бы партнёры по традиции не сливали вторую половину сезона то наверняка составили бы конкуренцию за чемпионство, а так болтаются в хвосте((

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