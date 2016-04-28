Лаказетт в сфере интересов «Барселоны»

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт заинтересовал своей игрой в нынешнем сезоне боссов «Барселоны». Он может стать дополнительным игроком атакующей связки Месси – Суарес – Неймар.

Известно, что 24-летним французом ранее интересовались «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». В текущем сезоне Ляказетт провел 31 матч в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.