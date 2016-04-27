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    Лам: «В данный момент я не вижу фаворита нашей пары»

    Защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам оценил шансы своей команды на выход в финал Лиги чемпионов. Напомним, что сегодня в Мадриде состоится первый полуфинальный матч турнира между мюнхенцами и «Атлетико».

    «Я считаю, что у «Баварии» и «Атлетико» примерно равные шансы на выход в финал. Все зависит от того, в какой форме будут команды в двух матчах. В данный момент я не вижу фаворита, и исход борьбы определится в ответном матче», — сказал немец.

    Игра «Бавариеи» и «Атлетико» начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    27.04.2016 08:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 апреля 2016, 16:51

      отчэнь скромный Фылип-пок!

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