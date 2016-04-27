Симеоне: «Хочу вернуться в «Интер» в качестве тренера»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал скрывать, что однажды он бы хотел возглавить «Интер».

«Я поговорил по телефону с Дзанетти и не боюсь сказать об этом. Я покинул «Интер» совсем недавно. У меня остались прекрасные воспоминания как у игрока этого клуба. Теперь я поставил перед собой цель вернуться туда в качестве тренера», – заявил он.

Напомним, что в составе «Интера» Симеоне играл с 1997 по 1999 год.