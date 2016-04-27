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    Симеоне: «Хочу вернуться в «Интер» в качестве тренера»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал скрывать, что однажды он бы хотел возглавить «Интер».

    «Я поговорил по телефону с Дзанетти и не боюсь сказать об этом. Я покинул «Интер» совсем недавно. У меня остались прекрасные воспоминания как у игрока этого клуба. Теперь я поставил перед собой цель вернуться туда в качестве тренера», – заявил он.

    Напомним, что в составе «Интера» Симеоне играл с 1997 по 1999 год.

    Источник: AS

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    27.04.2016 08:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 апреля 2016, 11:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Интер всегда был интересной командой, не нужен там такой гнилой тренер с гнилым стилем игры

      -5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > diadushka 27 апреля 2016, 12:52

      правильно подметил +

      -3
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 27 апреля 2016, 10:25

      Davai v Spartak!!! ili Spartaku on ne podhodit?)))

      -3
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