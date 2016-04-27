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    Агент Феллаини: «Мы не ведем переговоров с «Ромой»

    Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини Лучиано Д'Онофрио рассказал о том, зачем его клиент посетил матч 35-го тура Серии А «Рома»«Наполи» (1:0). Напомним, что СМИ после игры сообщили, что бельгиец может стать игроком «волков».

    «Скорее всего, Маруан просто был в Риме в свой выходной день. На данный момент других новостей у меня нет. Лично я не выходил на связь с «Ромой» по поводу возможного трансфера. Реален ли такой переход? Вероятность есть», — сказал агент.

    В текущем сезоне бельгийский полузащитник сыграл за «МЮ» 17 матчей и забил один гол.

    Источник: TMW

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    27.04.2016 08:23
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