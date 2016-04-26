Чех: «Есть много способов припугнуть игроков соперника»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех рассказал о том, как он воздействует на игроков соперника.

«Есть много способов припугнуть футболистов во время игры. Один из них – быть агрессивным.

Никому не нравится не иметь времени на принятие решения, и нужно постоянно давить на них. Любой футболист, у которого есть время и который имеет возможность спокойно контролировать мяч, очевидно, будет играть лучше.

Если не давать им времени и оказывать давление, то им становится сложнее. Я стараюсь не позволять игрокам чувствовать себя комфортно при встрече со мной», – сказал Чех.