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    Соланке поставил условия «Челси»

    Нападающий «Витесса» Доминик Соланке, права на которого принадлежал «Челси», готов продлить соглашение с лондонским клубом, но при соблюдении ряда условий. 18-летний футболист хочет увеличение недельного оклада на 50 тысяч фунтов, а также гарантию места в основной обойме. Стоит отметить, что сейчас Соланке получает 7 тысяч фунтов в неделю.

    Действующее соглашение футболиста с «Челси» рассчитано до середины 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Голландии он провел на поле 24 матча, в которых семь раз поразил ворота соперника, а также однажды отдал результативную передачу.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    26.04.2016 08:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 мая 2016, 18:52

      а-ля Сычев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 26 апреля 2016, 17:06

      Вот про это Мата и говорил
      Молодые "звёзды"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 26 апреля 2016, 14:07

      не жирно ли малыш?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Astonreal 26 апреля 2016, 13:48

      Ну тут мне кажется парнишка хочет просто в Голландии остаться, либо играть за слабый клуб, зато быть на поле. В 18 лет это очень важно. Ну а Челси он так предложил, чем черт не шутит) Охотнее отпустят)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 26 апреля 2016, 12:54

      Солянка какаято

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 26 апреля 2016, 12:38

      Губу закатай... ишь ты...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Tavegil 26 апреля 2016, 12:03

      накурился мальчик в Голландии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 26 апреля 2016, 10:13

      В Челси вообще знают о нем... Условия он выдвигает)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 26 апреля 2016, 10:00

      влияние агентов

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 апреля 2016, 09:45

      это кто такой

      3
      Ответить
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