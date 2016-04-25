Левандовски: «У «Атлетико» лучшая защита в Испании»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски уверен, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико» получится очень зрелищным.

«У «Атлетико» лучшая защита в чемпионате Испании, мадридцы играют на контратаках. С ними держи ухо востро. У этой команды много классных футболистов, матч должен получиться зрелищным. Надеюсь, в Мадриде мы проявим свои сильные стороны и увезем в Мюнхен хороший результат.

Мне как нападающему сложно играть против команды, которая так мало пропускает, но вместе с тем и очень интересно. Знаем, будет непросто, но мы «Бавария». Надеюсь, мы хорошо подготовимся, избежим ошибок и покажем, что хотим выйти в финал. Хочется провести два отличных матча и делом подтвердить, что наши амбиции – пройти как можно дальше.

Мы слышали, что по отдаче болельщиков «Висенте Кальдерон» входит в тройку лучших в Европе. Мне нравится играть перед такими трибунами. Неважно, дома ты или в гостях, любой футболист рад таким матчам. Да, все болеют против тебя, но это мотивирует, адреналин зашкаливает.

Было бы потрясающе попрощаться с Пепом Гвардиолой победой в Лиге чемпионов. Завершающий штрих – после всего времени, что мы провели в «Баварии». Надеюсь, так и будет. Каждый выбирает свой путь, свое направление, и все знают, что когда закрывается одна дверь, открывается другая. Но пока Гвардиола с нами, мы хотим побеждать в каждом матче. Хотим праздновать до самого конца», – сказал Левандовски.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени.