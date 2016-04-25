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    Гвардиола: «Таски доказал, что я несправедливо с ним обошелся»

    Центральный защитник «Баварии» Сердар Таски, права на которого принадлежат «Спартаку», провел уверенный матч против «Герты» в прошедшую субботу, что может помочь ему сыграть в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Таски доказал, что я несправедливо с ним обошелся. Он провел выдающуюся игру и поможет нам в будущем», – заявил после матча Хосеп Гвардиола.

    Напомним, что до матча с «Гертой» Таски дебютировал 20 февраля в матче против «Дармшадта», но был заменен в начале второго тайма после ошибки, которая привела к голу в ворота «Баварии». Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.04.2016 16:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 апреля 2016, 21:09

      Вот и оставьте его себе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 25 апреля 2016, 18:21

      Кто сказал ,что он будет играть с Атлетико!Он сказал Таски нам поможет в будущем!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 25 апреля 2016, 18:16

      Молодчик Сердарчик"!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 25 апреля 2016, 17:13

      Хосеп, не рановато ли сразу против Атлетика после всего лишь Герты?

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