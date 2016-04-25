Фримпонг: «Ростов» делает то же, что и «Лестер»

Что-то общее есть между ними, команды-выскочки, интересно наблюдать! К АПЛ пристальное мировое внимание, поэтому Лестер может стать чемпионом! А тут подножку легко могут поставить Ростову и никто не обратит внимания....(((
Бывший полузащитник «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг провел параллель между «Лестером», лидирующим в АПЛ, и «Ростовом», который претендует на чемпионство в РФПЛ.
«Ростов» делает то же, что и «Лестер». В прошлом году они боролись внизу таблицы, а теперь находятся на вершине», – отметил Фримпонг.
Напомним, что «Лестер» сегодня обыграл «Соунси Сити» со счетом 4:0, а «Ростов» забил три безответных мяча в ворота «Зенита».
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— EMMANUEL FRIMPONG (@IAMFRIMPONG26) 24 апреля 2016 г.