Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фримпонг: «Ростов» делает то же, что и «Лестер»

    Бывший полузащитник «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг провел параллель между «Лестером», лидирующим в АПЛ, и «Ростовом», который претендует на чемпионство в РФПЛ.

    «Ростов» делает то же, что и «Лестер». В прошлом году они боролись внизу таблицы, а теперь находятся на вершине», – отметил Фримпонг.

    Напомним, что «Лестер» сегодня обыграл «Соунси Сити» со счетом 4:0, а «Ростов» забил три безответных мяча в ворота «Зенита».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2016 00:44
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 апреля 2016, 12:49

      Что-то общее есть между ними, команды-выскочки, интересно наблюдать! К АПЛ пристальное мировое внимание, поэтому Лестер может стать чемпионом! А тут подножку легко могут поставить Ростову и никто не обратит внимания....(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 25 апреля 2016, 06:54

      Жаль,но вряд ли Ростову позволят стать чемпионом страны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 25 апреля 2016, 05:49

      было бы интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 25 апреля 2016, 05:48

      молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 25 апреля 2016, 00:57

      Вот бы получилось и у тех и у других!)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Диксоть > Denis SPb 25 апреля 2016, 00:59

      Ага сказка станет былью

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 25 апреля 2016, 00:51

      И цвета у них желто синие. Вот бы было круто в ЛЧ в одной группе им сыграть.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11