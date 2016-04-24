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    Агаларов: «Поединок против «Кубани» решал нашу дальнейшую судьбу»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов подвел итоги домашнего матча 25-го тура чемпионата России с «Кубанью», в котором его подопечные одержали минимальную победу.

    «Было сложно играть против такой команды, как «Кубань». Игра была до гола. Моменты происходили как у наших ворот, так и у чужих. Рад, что удалось забить и победить.

    Ребята были настроены показать хорошую игру и были заряжены на победный результат. Хочу поблагодарить их за усердия, проделанные на поле, поскольку этот поединок определял нашу дальнейшую судьбу», – заявил Агаларов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 22:10
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