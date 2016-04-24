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    «МЮ» в борьбе за Ренату Санчеса придется выдержать конкуренцию «Реала» и «ПСЖ»

    Юный полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес в ближайшее летнее трансферное окно, вероятнее всего, покинет португальский клуб.

    Главным претендентом на переход 18-летнего хавбека считался английский «Манчестер Юнайтед», однако в последнее время в прессе появилась информация о том, что конкретный интерес к молодому португальцу также проявляют другие европейские гранды мадридский «Реал» и «ПСЖ». Отмечается, что помимо этих трех вариантов Санчес может выбрать для продолжения своей карьеры другой клуб из АПЛ «Манчестер Сити».

    Приблизительная трансферная стоимость талантливого полузащитника на данный момент оценивается в 47 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Goal.com

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    24.04.2016 13:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      juragga 24 апреля 2016, 16:51

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      MarChisio_fun 24 апреля 2016, 14:22

      gfgfg

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 24 апреля 2016, 14:06

      Реалу он хоть нах нужен,вместо Модрича?Кросса?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 апреля 2016, 13:47

      За какой ... за 18 летнего игрока будут платить 47 миллионов фунтов?

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик > Kulimen 24 апреля 2016, 15:45

      ты хоть аидел как он проводит чемпионат?

      0
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