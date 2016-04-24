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    Ван Гаал: «Я буду обсуждать свое будущее с руководством, а никак не с вами»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал вновь не сдержался в общении с журналистами после матча с «Эвертоном» (2:1), который позволил манкунианцам попасть в финал кубка Англии.

    «Меня интересуют те турниры, в которых мы участвуем сейчас. Мы живем настоящим. А что касается моего будущего, я буду обсуждать его со своим руководством, а никак не с вами.

    Означает ли это, что я планирую остаться в «МЮ» в следующем сезоне? Да, но я об этом уже не раз говорил. Это никакая не новость, вам не стоит этого писать.

    Я не знаю, можно ли считать сезон успешным, если мы возьмем кубок, но не попадем в Лигу чемпионов. Это решит совет директоров «МЮ», — поставил точку ван Гал.

    Источник: Manchester Evening News

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    24.04.2016 11:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69

      tembot07 24 апреля 2016, 12:52

      да тут и обсуждать нечего

      3
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      ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > tembot07 24 апреля 2016, 16:25

      плюсую, от якоря надо избавляться

      1
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