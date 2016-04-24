Раньери: «У меня в команде есть 24 Цезаря, и в этом наша сила»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери не теряет оптимизма перед матчем со «Суонси», в котором не сможет сыграть главный бомбардир клуба Джейми Варди.

«Марез великолепен. Рияд как лампочка, когда он включается, вау, «Лестер» сразу преображается и меняет свой цвет. Так оно и происходит.

Без нашего бомбардира Варди играть будет непросто. Но я думаю, что у меня в команде есть 24 звезды. 24 Цезаря — в этом наша сила. И пусть одного Цезаря в этот раз не будет, но у нас есть еще 23.

Мы всегда полностью отдаем все силы на поле, но в этот раз я уверен, что мы сделаем даже чуточку больше, чтобы выиграть матч», — заключил Раньери.