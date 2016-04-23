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    АПЛ. «Ливерпуль» поделил очки с «Ньюкаслом», «Челси» разгромил «Борнмут» благодаря дублю Азара

    В матче 35-го тура АПЛ «Челси» на выезде со счетом 4:1 одержал разгромную победу над «Борнмутом».

    В других встречах «Саутгемптон» был сильнее «Астон Виллы», «Ливерпуль» упустил победу против «Ньюкасла».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Астон Вилла – Саутгемптон – 2:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Лонг, 15; 0:2 – Тадич, 39; 1:2 – Вествуд, 45; 1:3 – Тадич, 71; 2:3 – Вествуд, 85; 2:4 – Мане, 90.

    Борнмут – Челси – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Педро, 5; 0:2 – Азар, 34; 1:2 – Элфик, 36; 1:3 – Виллиан, 71; 1:4 – Азар, 90.

    Ливерпуль – Ньюкасл – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Старридж, 2; 2:0 – Лаллана, 30; 2:1 – Сиссе, 48; 2:2 – Коулбэк, 66.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Yaroslav Mudrik 23 апреля 2016, 19:18

      Азар забил... Это случилось!

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