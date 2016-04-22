Клопп призвал болельщиков «Ливерпуля» тепло встретить Бенитеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 35-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» призвал болельщиков поддержать наставника «сорок» Рафаэля Бенитеса, работавшего во главе мерсисайдцев с 2004 по 2010 год.

«Мне нравится Рафа, я с ним знаком. Пересекались с ним пару раз в роли соперников. Считаю, что он очень успешный тренер, а также прекрасный человек.

Надеюсь, что болельщики окажут ему завтра теплый прием за тот памятный финальный матч в Стамбуле. Пожалуйста, будьте громче. Не стоит забывать его заслуги только потому, что теперь «Ливерпуль» тренирую я», – считает Клопп.