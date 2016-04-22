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    Клопп призвал болельщиков «Ливерпуля» тепло встретить Бенитеса

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 35-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» призвал болельщиков поддержать наставника «сорок» Рафаэля Бенитеса, работавшего во главе мерсисайдцев с 2004 по 2010 год.

    «Мне нравится Рафа, я с ним знаком. Пересекались с ним пару раз в роли соперников. Считаю, что он очень успешный тренер, а также прекрасный человек.

    Надеюсь, что болельщики окажут ему завтра теплый прием за тот памятный финальный матч в Стамбуле. Пожалуйста, будьте громче. Не стоит забывать его заслуги только потому, что теперь «Ливерпуль» тренирую я», – считает Клопп.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    22.04.2016 18:49
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