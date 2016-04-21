Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнатьев: «Локомотиву» очень важен матч в Перми»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отметил важность предстоящего матча против «Амкара» в Перми.

    «Нам просто нужно набирать свои очки. В принципе «Локомотив» выдал сначала неплохую серию из трех побед, но в двух последних турах терял очки. Очень важен матч в Перми. Нужно выигрывать, ведь тогда будет намного легче в дальнейшем.

    Лично я не держу в голове календарь оставшихся игр. Не знаю точно, с кем мы там играем дальше. Главный матч – следующий, против «Амкара». А потом посмотрим.

    Еще ничего не ясно в этом сезоне. Все теряют очки, все набирают. Не нужно опускать головы. Продолжаем работать. Уверен, нас ждет положительный результат в концовке сезона», – сказал Игнатьев.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 12:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2016 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 21 апреля 2016, 21:19

      Удачи и победы Локомотиву! Нужно обязательно брать 3 очка или будет очень туго...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11