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    Роналду может не сыграть в ближайшем матче «Реала»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, вероятнее всего, пропустит предстоящий матч 35-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

    32-летний форвард получил небольшое повреждение в игре с «Вильярреалом», в результате которого вынужден был покинуть поле в концовке встречи.

    Руководство и тренерский штаб мадридского клуба намерены предоставить отдых португальцу, так как не хотят рисковать здоровьем ведущего игрока клуба.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Роналду провел 34 матча, в которых забил 31 гол и отдал 11 результативных передач.

    Источник: AS

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    21.04.2016 07:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -8

      Барклай де Толли 21 апреля 2016, 11:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Долой геев - лайк за правильно ориентированный спорт!!!

      -7
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      Рейтинг: +11

      ТИРАН 21 апреля 2016, 11:30

      Согласен с поправкой предыдущего пользователя!!!Ему 31 год,не старьте легенду раньше времени хочется наблюдать за красотой действий этого футболиста еще и еще))

      1
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      Рейтинг: +19

      HAARP 21 апреля 2016, 09:31

      5 февраля Роналду исполнилось 31 год, а вы уже пишите про 32...

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