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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Эвертон», «МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

    В перенесенном матче 30-го тура АПЛ «Вест Хэм» в родных стенах добился убедительной победы над «Уотфордом» благодаря забитому мячу Кэрролла и дублю Ноубла с пенальти. В поединке того же тура «Манчестер Юнайтед» сломил сопротивление «Кристал Пэлас», а в отложенной игре 27-го тура «Ливерпуль» в дерби не оставил ни единого шанса «Эвертону», отправив в ворота «ирисок» четыре сухих мяча.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

    Вест Хэм (Лондон) – Уотфорд (Уотфорд) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кэрролл, 11; 2:0 – Ноубл (пенальти), 45; 3:0 – Ноубл (пенальти), 53; 3:1 – Предль, 64.

    Удаление: Амрабат, 90+3.

    Манчестер Юнайтед (Манчестер) – Кристал Пэлас (Лондон) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Делейни (автогол), 4; 2:0 – Дармиан, 55.

    27-й тур

    Ливерпуль (Ливерпуль) – Эвертон (Ливерпуль) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ориги, 43; 2:0 – Сахо, 45+2; 3:0 – Старридж, 61; 4:0 – Коутиньо, 76.

    Удаление: Мори, 50.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 23:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 21 апреля 2016, 01:31

      Ориги и вправду жаль ((

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 21 апреля 2016, 01:27

      По делу обыграли. Эвертон вообще ничего не показал. В буквальном смысле - 2 удара в сторону ворот,за всю игру...

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 21 апреля 2016, 00:58

      Что там с Ориги?;( ему чуть пополам голень не сложили

      1
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 > allkeeper 21 апреля 2016, 02:00

      Британские СМИ пишут, что на послематчевой конференции Клопп сказал, что обошлось без перелома

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