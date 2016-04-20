Виллаш-Боаш: «Решение выпустить Лодыгина было принято по ходу игры»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш подвел итоги полуфинальной встречи Кубка России против «Амкара» (1:1, 4:3 в серии пенальти).

– Замена вратарей под пенальти – это запланированное решение?

– Нет, мы решили так по ходу, потому что хотели не доводить до пенальти, а победить в основное или дополнительное время. При этом никаких претензий к Кержакову быть не может, но 11-метровые – это одна из сильных сторон Лодыгина. Он помог нам в этом в Суперкубке, на Atlantic Cup, в матче с «Крыльями Советов». Поэтому мы и приняли решение рискнуть.

– Каким образом вы распределили приоритеты между Кубком и чемпионатом? Ведь впереди важнейшая игра с «Ростовом».

– Мы не расставляем приоритетов – «Зенит» играет во всех турнирах для того, чтобы победить. И если получится завоевать Кубок и чемпионский титул, то впервые в истории мы возьмем все три главных трофея страны в один календарный год. Так что никаких приоритетов ничему мы не отдаем, равно как не делал этого и «Амкар». Они вышли, чтобы биться, хотя у них впереди очень важная игра с «Локомотивом». Все играли для того, чтобы победить.

– Дзюба не вышел в стартовом составе, потому что Кокорин лучше выглядел на тренировках? И с кем вы хотели бы сыграть в финале?

– После «Спартака» мы практически не тренировались – сначала был выходной, потом занимались восстановлением. То же самое будет и сейчас – завтра отдохнем, а потом будем восстанавливаться. Если говорить по поводу соперника, то мне все равно.