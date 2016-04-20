Инфантино высказал слова восхищения «Спартаку»

Это он еще Торпедо( мс) не видел
Президент ФИФА Джанни Инфантино побывал на московском стадионе «Открытие Арена», на котором свои матчи проводит столичный «Спартак».
«Для меня удовольствие быть здесь. Потрясающе красивый стадион. Мне говорили, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. Сам я не в курсе, но здесь все меня в этом уверяют. Замечательно, что после 90 лет у клуба наконец появился свой дом. Хочу высказать слова восхищения народной команде «Спартак».
Если сравнить этот стадион и тот, что я видел в 1997-м – это небо и земля. Конечно, будут построены еще арены к чемпионату мира. Когда я впервые был на футболе в Москве, на матче «Спартак» – «Интер», газон потрогать было невозможно, ведь снега было по колено. Сейчас поле стадиона «Открытие Арена» в великолепном состоянии. Как сказал советник ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан, на таком поле плохо играть в футбол невозможно!» – заявил Инфантино.