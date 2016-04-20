Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инфантино высказал слова восхищения «Спартаку»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино побывал на московском стадионе «Открытие Арена», на котором свои матчи проводит столичный «Спартак».

    «Для меня удовольствие быть здесь. Потрясающе красивый стадион. Мне говорили, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. Сам я не в курсе, но здесь все меня в этом уверяют. Замечательно, что после 90 лет у клуба наконец появился свой дом. Хочу высказать слова восхищения народной команде «Спартак».

    Если сравнить этот стадион и тот, что я видел в 1997-м – это небо и земля. Конечно, будут построены еще арены к чемпионату мира. Когда я впервые был на футболе в Москве, на матче «Спартак» – «Интер», газон потрогать было невозможно, ведь снега было по колено. Сейчас поле стадиона «Открытие Арена» в великолепном состоянии. Как сказал советник ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан, на таком поле плохо играть в футбол невозможно!» – заявил Инфантино.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2016 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 5 мая 2016, 20:35

      Это он еще Торпедо( мс) не видел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 20 апреля 2016, 16:34

      ты еще на Зенит-арена небыл. ваще обо%&$%!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 20 апреля 2016, 16:22

      Невозможно)))) Абсолютно невозможно)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 20 апреля 2016, 16:16

      для Спартака нет ничего невозможного!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > Untitled-1 20 апреля 2016, 18:55

      Выиграть ЛЧ) Слабо?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > BarcelonianDestroyer 19 мая 2016, 16:46

      Не слабо! :) Просто вопрос времени... Доживем ли мы до этого времени тоже вопрос...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 апреля 2016, 16:06

      Жёпы щас у многих загорятся.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11