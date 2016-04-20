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    Молло: «У сборной России хорошие шансы»

    Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло оценил шансы сборной России на предстоящем Евро-2016, а также назвал сборную Франции одним из фаворитов данного турнира.

    «Я, например, не могу быть уверенным, что Россия не смогла бы обыграть Францию, потому что футбол в России сейчас делает шаг вперед. Поэтому у сборной хорошие шансы. В России я много играю против игроков сборной, мне это очень нравится, поскольку это заставляет меня совершенствоваться. Я ожидаю, что они станут лучше и будут побеждать.

    Франция – великая футбольная нация. Они действительно одни из фаворитов Евро, но когда какая-то команда выходит на поле против нашей сборной, то играют одиннадцать человек против одиннадцати, именно они все определяют. Кто более мотивирован, целеустремлен, тот и побеждает», – сказал Молло.

    Напомним, что Евро-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборной России на групповом этапе будут противостоять сборные Англии, Словакии и Уэльса.

    Источник: Р-Спорт

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    20.04.2016 12:18
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