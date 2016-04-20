Бенитес: «Мы хотим, чтобы наш стадион был устрашающим для соперников»

Главный тренер «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат перенесенного матча 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:1).

«Я должен быть доволен тем, как моя команда отреагировала на гол и сумела отыграться против такого соперника, как «Манчестер Сити».

Фанаты ценят усилия игроков. Все стараются сделать все возможное для того, чтобы остаться в АПЛ.

Мы не можем влиять на другие команды и должны продолжать верить в победу в следующей игре.

Когда я прибыл сюда, я сказал, что наш стадион должен стать для соперников устрашающим. Мы стремимся к этому, и у нас это есть», – сказал Бенитес.