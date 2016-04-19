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    Инфантино: «ЧМ-2022 пройдет в ноябре–декабре. Остальные турниры как-нибудь потерпят»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет осенью и зимой.

    «После поездки в Россию я поеду в Катар. Чемпионат мира-2022 пройдет в ноябре–декабре. Будет ли это хорошо для Лиги чемпионов и национальных чемпионатов? Исторически мы всегда играли в одни и те же даты.

    Но ничего в мире не обрушится, если один раз в истории даты чемпионата мира сдвинутся. Это важнейшее мероприятие в футболе, нужно, чтобы оно прошло идеально. А остальные как-нибудь потерпят», – сказал Инфантино.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2016 20:09
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