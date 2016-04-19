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    Инфантино: «Все знают о ситуации в России, но нам гарантировали, что это не скажется на подготовке к ЧМ»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил ход подготовки России к чемпионату мира 2018 года.

    «Работа идет по расписанию. Понятно, что строительство стадионов, объектов, гостиниц надо закончить. Работы предстоит немало. Но, повторюсь, все идет по плану. Это самое главное.

    Я не говорю, что россияне должны отдыхать спокойно до 2018 года. Нет, надо трудиться, много и тяжело! Нельзя терять ни одного дня. Но с этим у России нет никаких проблем.

    Все знают о ситуации в России. Мы получили официальные гарантии, что это никак не повлияет на подготовку к ЧМ. Напротив, сам турнир может положительно отразится на экономике России. Сегодня к турниру огромный интерес», – сказал Инфантино.

    Также функционер прокомментировал то обстоятельство, что его имя упоминалось в так называемых панамских документах.

    «Все необходимые пояснения на этот счет уже были даны. История с так называемым панамским досье не стоит и выеденного яйца. Все сделки заключались легально и прозрачно. Журналисты уже извинились, признали, что допустили преувеличения. Так что надо смотреть на мою работу, на факты. Я всегда работал профессионально и честно. Пусть судят результаты моей работы, а не выдумывают какие-то истории».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2016 18:45
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