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    Данни может быть прооперирован уже сегодня

    Полузащитника «Зенита» Данни прооперируют в ближайшее время.

    32-летний португалец уже прибыл в Португалию, где проконсультировался с хирургом Антониу Мартиншу, который делал Данни предыдущие операции на крестообразных связках.

    Как сообщает источник, в настоящее время врачи размышляют над тем, когда именно проводить операцию. Отметим, что пластику крестообразной связки можно делать либо в первые несколько дней после травмы, либо через две недели, когда спадут отек и воспаление.

    Напомним, что Данни травмировался в матче 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:2) и пропустит 8-9 месяцев.

    Источник: Бобсоккер

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    19.04.2016 09:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      15426378s 19 апреля 2016, 15:01

      а российским эскулапам не стал доверять.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 19 апреля 2016, 14:17

      Если Данни закончит карьеру, промеса надо дисквалифицировать пожизненно..

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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > alp 19 апреля 2016, 17:37

      это Промес его подковал???

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      Рейтинг: +33

      Blondstadt > vanesss1981 19 апреля 2016, 21:32

      он самый

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 19 апреля 2016, 13:26

      здоровья Данни

      3
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