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    Газзаев: «Халк — это ключевая фигура в «Зените»

    Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев выделил успешную игру нападающих «Зенита» Халка и Артема Дзюбы в матче 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:2). Напомним, что оба форварда забили по мячу.

    «В нужный момент в игре со «Спартаком» Халк сумел забить и сравнял счет в игре — именно его мяч переломил ситуацию в матче. Кроме того, после передачи Халка забил Дзюба. Хочу сказать, что Халк — это необсуждаемый лидер «Зенита», ключевая фигура в команде.

    Дзюба с особенным настроем провел матч против «Спартака». Он был очень хорош: принял много мячей в штрафной соперника, забил сам, помог отличиться Маурисио, одним финтом оставив не у дел двух защитников «Спартака», — написал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2016 07:47
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 19 апреля 2016, 11:34

      Однозначно без Халка,нет газа.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 19 апреля 2016, 08:13

      Газзаев знает что говорит.

      2
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