ФА выдвинула обвинения Варди и «Лестеру» по итогам матча с «Вест Хэмом»

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения нападающему «Лестера» Джейми Варди и самому клубу по результатам матча 34-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:2).

Варди грозит наказание за его реакцию на вторую желтую карточку и удаление с поля. Поводом для обвинения «Лестера» послужило поведение игроков на 83-й минуте, когда в ворота лидера АПЛ, выигрывавшего со счетом 1:0, был назначен пенальти.

До 21 апреля Варди и «Лестер» должны ответить на обвинения ФА.