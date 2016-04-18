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    ФА выдвинула обвинения Варди и «Лестеру» по итогам матча с «Вест Хэмом»

    Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения нападающему «Лестера» Джейми Варди и самому клубу по результатам матча 34-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:2).

    Варди грозит наказание за его реакцию на вторую желтую карточку и удаление с поля. Поводом для обвинения «Лестера» послужило поведение игроков на 83-й минуте, когда в ворота лидера АПЛ, выигрывавшего со счетом 1:0, был назначен пенальти.

    До 21 апреля Варди и «Лестер» должны ответить на обвинения ФА.

    Источник: The FA

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    18.04.2016 20:00
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +95

      demir301 19 апреля 2016, 16:11

      Будет действительно очень обидно за Варди!

      0
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      Рейтинг: +125

      pickapick 19 апреля 2016, 10:10

      Какие они бюрократы! А действия судьи не обсуждали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 19 апреля 2016, 03:54

      Так и хотят задушить Лестер.

      2
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      Рейтинг: +46

      latka1 > бочаров 19 апреля 2016, 06:13

      Не получится задушить:)

      0
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 19 апреля 2016, 01:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно, не должны эти выскочки быть чемпионами! Душить гниду

      -4
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 19 апреля 2016, 00:54

      Лестер чемпион

      1
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 19 апреля 2016, 00:35

      Козлы этот их ФА...
      Ну ничего, сегодня фабрегас в интервью сказал что не хотел бы чтоб тотенхем взял чемпионство....
      Ну что тотенхем... чувствуете в какой вы оопе... ?
      Мы вас похороним на бридже и сольем лестеру :)

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      Рейтинг: +331

      NapaS 19 апреля 2016, 00:13

      Очень боюсь, что все договорились( а это все спектакль(
      Так сладко мечтается о сказке!

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 18 апреля 2016, 23:41

      делайте что хотите жульё, Лестер чемпион все равно!!!

      1
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      Рейтинг: +32

      AfterAll14 18 апреля 2016, 23:38

      Это позор АПЛ...
      Представляю как чувствуют себя в Лестере. Весь сезон биться за титул чтобы в конце тебя засудили. Уж где-где, а в Англии такого не ожидал.
      Не представляю кому Лестер мог помешать. Претендента на титул осталось 2 - и оба не топ клубы. Тут если только дело принципа.
      В любом случае для меня лично только Лестер может стать заслуженным чемпионом в этом году. Я имею ввиду чемпионом по футболу, а не по подковерным играм.

      4
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 18 апреля 2016, 23:26

      Раньери и ко дожмут. Верим. главное не оступиться с Эвертоном и Суонси, ну и добивать Челси.

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