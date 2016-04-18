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    Яхович: «Важно, кто выиграл игру, а не кто больше бил или держал мяч»

    Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адис Яхович остался доволен победой своей команды на выезде над столичным «Динамо».

    «Не надо смотреть только на себя, надо смотреть на команду. Очень важно, что выиграли и набрали три очка, чуть поднялись наверх. Большое спасибо всем болельщикам, пришедшим нас поддержать.

    Пускай «Динамо» всегда так играет, не забивая свои шансы, а мы забьем свой один и выиграем. Важно, кто выиграл игру, а не кто больше бил или держал мяч. Пускай каждая игра будет складываться так, а мы будем брать три очка», – сказал Яхович.

    Матч 24-го тура «Динамо» – «Крылья Советов» закончился со счетом 1:0. Единственный гол на последней минуте компенсированного времени матча забил нападающий гостей Джанни Бруно. После этой победы «Крылья Советов» поднялись на 10-е место, а «Динамо» опустилось на 12-е.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.04.2016 06:27
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