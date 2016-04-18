Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа: «Ростов» добыл победу, но впереди еще шесть матчей, в которых может случиться все, что угодно»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги встречи 24-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:0).

    – Это была тяжелая игра, но это футбол. Мы взяли три очка. Мы рады, что одержали победу. Но впереди еще шесть игр чемпионата, в которых может произойти все, что угодно.

    Почему игра начиналась так тяжело для обеих команд?

    – Это дерби. В дерби всегда так. Это война. Но все мысли уже связаны со следующим матчем.

    Страдала реализация.

    – Хорошо, что у нас были моменты. Тем не менее, нам не удавалось забить. Но главное, что мы победили. Впереди нас ожидает тяжелый матч с «Зенитом».

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2016 02:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 апреля 2016, 11:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов не будет чемпионом, ему бы в пятерку войти и это будет праздник.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 18 апреля 2016, 15:38

      У нас уже был праздник ,когда вас отодрали)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11