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    Месси огорчил «Валенсию» в 20-й раз в карьере

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отличившийся в игре 33-го тура Примеры против «Валенсии», забил не только свой 500-й гол в карьере, но и 20-й в ворота «летучих мышей». Таким образом, «Валенсия» стала четвертой командой, пострадавшей от аргентинца два десятка раз. Большее количество раз Месси огорчил «Атлетико» и «Севилью», отправив в их ворота по 25 мячей, а «Реал» 21 раз вынимал мяч из сетки ворот после ударов звездного нападающего сине-гранатовых.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2016 01:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      nenene 18 апреля 2016, 19:40

      Интересно,а статистика сколько раз за год или за день он в туалет ходит,или сколько раз кофе пьет за день, или улыбается сколько раз и.т.д. не ведется?
      Допустим-ура новый рекорд от месси - за этот год он в 100-й раз кричал "Иньеста я тут" До этого никто не кричал 100 раз эту фразу.Рекорд принадлежал Великому Хави 89 раз.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 18 апреля 2016, 16:16

      Не то слово подобрали. В этот раз как-то не особо и огорчил-то.

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 18 апреля 2016, 09:48

      От этого ничего не изменилось.Барса проиграла и все

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 18 апреля 2016, 09:34

      клиенты.

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