Месси огорчил «Валенсию» в 20-й раз в карьере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отличившийся в игре 33-го тура Примеры против «Валенсии», забил не только свой 500-й гол в карьере, но и 20-й в ворота «летучих мышей». Таким образом, «Валенсия» стала четвертой командой, пострадавшей от аргентинца два десятка раз. Большее количество раз Месси огорчил «Атлетико» и «Севилью», отправив в их ворота по 25 мячей, а «Реал» 21 раз вынимал мяч из сетки ворот после ударов звездного нападающего сине-гранатовых.