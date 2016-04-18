«Барселона» проиграла в Примере трижды подряд впервые с 2003-го года

Поражение от «Валенсии» в поединке 33-го тура Примеры стало для «Барселоны» третьим подряд в национальном чемпионате. В предыдущем туре каталонцы уступили на выезде «Реалу Сосьедад» (0:1), а в рамках 31-го тура потерпели неудачу в Класико против «Реала» (1:2).

Ранее подобное случалось с сине-гранатовыми аж в 2003-м году. Тогда «Барселона» проиграла подряд «Сельте», «Атлетико» и «Валенсии». Отметим, что в то время нынешний главный тренер «блауграна» Луис Энрике являлся ее действующим капитаном.