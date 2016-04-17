Бубнов: «Тактика «Локомотива» «дотерпеть» не позволила удержать победный счет в матче с ЦСКА»

Известный эксперт Александр Бубнов поделился своими мыслями об игре 24 тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – ЦСКА (1:1).

«Стратегия железнодорожников поначалу работала. «Локомотив» создал несколько опасных моментов, реализовал «стандарт», но, поведя в счете, добровольно отошел на свою половину поля. Чем дальше дело близилось к развязке, тем сильнее хозяева жались к воротам, напрочь позабыв о контригре. В аналогичной ситуации «Ростов» мощно прессинговал ЦСКА в центре и даже на половине поля соперника, а Курбан Бердыев постоянно освежал заменами группу атаки, чтобы не позволить красно-синим перейти к массированному штурму.

Здесь возможны два варианта: либо «Локомотив» сегодня не готов весь матч действовать так как до забитого мяча, либо тренерский штаб осознанно принял решение закрыться, а впоследствии дотерпеть до финального свистка. В любом случае Черевченко стоило раньше вмешаться в игру, попытаться затруднить начало атак соперника. В пользу второй версии говорит замена Миранчука на третьего опорника Дмитрия Тарасова, хотя напрашивался выход способного усилить контригру Владислава Игнатьева, причем раньше, чем на 80-й минуте. Возможно, Черевченко не хватило опыта, но по иронии судьбы голевая атака ЦСКА получила решающее развитие из-за ошибки опорников, севших чересчур глубоко назад.

Слуцкий же в сложившейся ситуации принял верное решение, загодя сделав три замены с акцентом на усиление давления. Среди прочих отдыхать отправились Василий Березуцкий и Кирилл Набабкин, наименее эффективные в атаке. В концовке у ЦСКА заработали фланги, откуда шли регулярные навесы в штрафную. Тактика «Локомотива» «дотерпеть» не позволила железнодорожникам удержать победный счет, а в итоге армейцы имели несколько возможностей вырвать победу.

Если бы игрокам «Локомотива» до начала встречи сказать, что дело завершится ничьей, они бы вряд ли расстроились. Исходя же из развития событий, им есть о чем сожалеть. Вместе с тем ничья в дерби с соперником, подходившим к нему в роли фаворита, сохраняет для команды Черевченко неплохие шансы в борьбе за еврозону. ЦСКА же, хоть и отыгрался, притормозил, чем могут воспользоваться «Ростов» и «Зенит». И это лишит армейцев права на ошибку в принципе», – отметил Бубнов.