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    Дзюба: «Надеюсь, когда-нибудь все правду узнают»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях после победы над «Спартаком» в матче 24-го тура РФПЛ (5:2). Дзюба стал автором победного гола петербуржцев.

    – Не передать словами. В голове такое происходит... Такое ощущение, будто сам на себя смотрю со стороны... Не знаю, это не описать. Для меня это второй матч, и у меня столько эмоций. Прямо оковы какие-то спадают, и ты можешь бегать до утра.

    – Важно было передать привет Федуну?

    – (вздыхает) Для меня это важный матч. Я это говорил и перед игрой. И так будет всегда, мое сердце будет пылать, пока бьется. Надеюсь, когда-нибудь все правду узнают, – сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2016 23:01
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 17 апреля 2016, 07:59

      Нытик.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 апреля 2016, 07:35

      Давай, Артемка, жги...

      -1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 17 апреля 2016, 07:19

      устроил бл. дом-2, интриги разводит, скажи всё как было и всё нах.., санта-барбара епта

      1
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      Рейтинг: +24

      vik7898 17 апреля 2016, 07:09

      Значит кому-то надо сделать из него ( супер звезду). А по моему второй Погребняк. Колченогий и кривой, хотят набить цену и продать с хорошей прибылью, поэтому такой пиар!

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 апреля 2016, 06:15

      Боже, какие эпитеты, "сердце пылать будет", и это о своей родном клубе...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 17 апреля 2016, 06:07

      Как же забадал уже со своим нытьём этот дурачила... Уже всем давно плевать как там надругались над ним в Спартаке, а этот все ноет и ноет, свинобомж одним словом.

      4
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 17 апреля 2016, 03:37

      ))

      0
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      Рейтинг: +36

      Solmon 17 апреля 2016, 02:36

      Интриги плетет, наверное сын Федуна

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 апреля 2016, 00:55

      Классный футбол был сегодня

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6613

      maior-60 17 апреля 2016, 00:20

      Прямо Данко новоявленный. Осталось ему только сердце свое трепетное вырвать. Показухи сильно много. Не по-мужски это...

      7
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > maior-60 17 апреля 2016, 01:34

      Нет никаких критериев того, что мужчина делать может, а что нет. И вообще, даже если мы будем рассматривать его поведение в рамках устойчивых отношений в нашем социуме - он ничего такого не сделал, просто дал интервью.

      Не по-мужски это пердолиться, как Роналду... Так как это противоречит принципам, заложенными природой. В таком контексте да, это действительно не делают нормальные мужчины.

      -2
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      Рейтинг: +6613

      maior-60 > Аликерич 17 апреля 2016, 08:17

      Согласен с Вами, но лишь частично. По моему мнению, мужчина не должен быть нытиком и неблагодарным жлобом. Поливать грязью клуб, сделавший из него футболиста - мелко и недостойно. Отзываться с презрением о тех, с кем длительное время был в одной связке - гнусно. Как он про Эмери сказал? "Тренеришка". А этот "тренеришка с "Севильей" всем показал чего стоит. Такое впечатление, что у Дзюбы переходный возраст и детские обиды.
      Более того, считаю, что в "Зените" он заиграл только благодаря своим коллегам по команде, в основном Халку. Без них, с его колченогостью и прямолинейностью Дзюбе оставалось бы только сетовать на очередного "тренеришку" и ныть в платочек.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Аликерич 18 апреля 2016, 11:26

      А по-мужски ли клеветать на кого-то (например, Роналду), не имея на то ни доказательств, ни морального (и уж тем более законного) права?

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