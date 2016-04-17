АПЛ. «Арсенал» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»

Смех-смехом, но действительно надеялся что хоть в этом сезоне Арсенал станет чемпионом. Очень много "поддержки" со стороны топ клубов. Челси слил сезон, сразу было понятно что им светит. МЮ там же, с новым тренером лихорадит не по детски. Сити как не странно, тоже там оказался, по разным причинам. Ну как можно просрать такой шанс, с такой командой??! Исполнители мирового уровня играют в этой команде, а итог, законное, как многие шутят, 4-е место. Не понимаю, что еще нужно Арсену, для победы в АПЛ. И все эти заслуги, которые приписывают Арсену, якобы лучше попадать в БигФОР 10-15 лет подряд, нежели поднять над головой трофей хотя бы раз в 5 лет, просто ерунда!
З.Ы. Я понимаю, я болею за Ливерпуль, мне бы лучше за своей любимой командой наблюдать, но я почему то люблю стиль игры Арсенала, и мне приятнее было бы, если именно Арсенал выиграет АПЛ, а не МЮ, Челси или МС.
В матче 34-го тура АПЛ «Арсенал» в родных стенах не сумел сломить сопротивление «Кристал Пэлас», пропустив гол под самый конец встречи. Итоговый счет – 1:1.
Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур
Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Санчес, 45; 1:0 – Боласи, 82.