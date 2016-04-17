АПЛ. «Арсенал» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»

В матче 34-го тура АПЛ «Арсенал» в родных стенах не сумел сломить сопротивление «Кристал Пэлас», пропустив гол под самый конец встречи. Итоговый счет – 1:1.

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Санчес, 45; 1:0 – Боласи, 82.

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