Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Арсенал» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»

    В матче 34-го тура АПЛ «Арсенал» в родных стенах не сумел сломить сопротивление «Кристал Пэлас», пропустив гол под самый конец встречи. Итоговый счет – 1:1.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Санчес, 45; 1:0 – Боласи, 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2016 19:52
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 17 апреля 2016, 22:35

      Смех-смехом, но действительно надеялся что хоть в этом сезоне Арсенал станет чемпионом. Очень много "поддержки" со стороны топ клубов. Челси слил сезон, сразу было понятно что им светит. МЮ там же, с новым тренером лихорадит не по детски. Сити как не странно, тоже там оказался, по разным причинам. Ну как можно просрать такой шанс, с такой командой??! Исполнители мирового уровня играют в этой команде, а итог, законное, как многие шутят, 4-е место. Не понимаю, что еще нужно Арсену, для победы в АПЛ. И все эти заслуги, которые приписывают Арсену, якобы лучше попадать в БигФОР 10-15 лет подряд, нежели поднять над головой трофей хотя бы раз в 5 лет, просто ерунда!
      З.Ы. Я понимаю, я болею за Ливерпуль, мне бы лучше за своей любимой командой наблюдать, но я почему то люблю стиль игры Арсенала, и мне приятнее было бы, если именно Арсенал выиграет АПЛ, а не МЮ, Челси или МС.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Liverpool-The-Best 18 апреля 2016, 13:59

      МЮ, который ВЕСЬ сезон играет ужасающе, всего в 4 очках от Арсенала и МС, которые как говорили играют на голову выше МЮ, и кто знает, чем это всё закончится. но я хочу МЮ в лиге чемпионов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      griezmann_7 17 апреля 2016, 20:55

      Ну теперь всё в норме. На родном месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 17 апреля 2016, 19:55

      как же мне хочется, чтобы МЮ обошел Арсенал и опустил их в ЛЕ. Нет, я, конечно, болею за эту команду, но по-другому перемен, похоже, не дождаться. Это убожество, которое было сегодня на поле, не достойно ЛЧ,

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey > JI e x a 17 апреля 2016, 21:10

      Как не прискорбно но ты прав(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      NiTRo > JI e x a 19 апреля 2016, 20:16

      как то год назад я высказал такое же мнение,как же меня хаяли,а сегодня эти предложения выходят опять. С таким отношением к игре НЕ БЫТЬ Арсеналу чемпионом НИКОГДА,нет характера у команды,а это работа тренера,видно что игроки играют не за титул,а так чисто зарплату отбить и все,а без этого желания так же не взять титул....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11