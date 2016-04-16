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    «Торино» намерен добиться возвращения себе титула чемпиона Италии 1927-го года

    Президент «Торино» Урбано Каиро намерен приложить все усилия для возвращения клубу титула чемпиона Италии сезона-1926/27. Он уже подготовил соответствующие материалы для Федерации футбола Италии, которые доказывают, что титул у бордовых был отобран незаконно.

    «Быки» обвинялись в подкупе игрока «Ювентуса» Луиджи Аллеманди одним из членов руководства клуба накануне очной встречи, за что и были лишены титула. Отмечается, что сам Аллеманди никогда не заявлял о получении какого-либо денежного вознаграждения.

    Таким образом, «Торино» станет семикратным обладателем скудетто, если клубу все же удастся вернуть звания чемпиона Италии 1927-го года.

    Источник: Tuttosport

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    16.04.2016 15:51
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