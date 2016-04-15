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    Де Брюйне: «В «Челси» мне не дали шанса себя проявить»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от предстоящего поединка 34-го тура АПЛ с «Челси», в составе которых он выступал с 2013 по 2014 год.

    «Не вижу смысла что-то доказывать «Челси». Я ушел из этой команды не потому, что плохо играл. В лондонском клубе мне не давали шанса себя проявить. Для меня это будет рядовой матч, в котором моя задача – помочь своей команде одержать победу.

    Несмотря на неудачи в этом сезоне, «Челси» по-прежнему опасен и может победить любого. Уверен, что в следующем году они вернутся на вершину», – сказал Де Брюйне.

    Источник: Goal.com

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    15.04.2016 18:16
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