Луческу намерен взять реванш у «Севильи» за поражение в 2007 году

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу высказал мнение о «Севилье», с которой его подопечным предстоит сыграть в полуфинале Лиги Европы.

«Все соперники были бы одинаково сложными, но нам придется еще немного труднее, потому что первый матч проводим дома. Девять лет назад «Севилья» прошла «Шахтер» благодаря невероятной удаче и вмешательству Палопа. Мы были в 10 секундах от выхода в следующий раунд…

Но о той игре я больше не думаю, потому что сейчас у «Севильи» другая команда. Мне кажется, сейчас из того состава в «Севилье» уже никого. Мы постараемся взять реванш, но будет чрезвычайно тяжело», – отметил Луческу.