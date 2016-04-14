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    Мэр Самары: «Для того, чтобы к ЧМ-2018 у нас не осталось плохих дорог, нужно посадить на «голодный паек» несколько других городов»

    Мэр Самары Олег Фурсов иронично отметил, что для того, чтобы выполнить быстрый ремонт дорог областной столицы к грядущему чемпионату мира 2018 года, придется на несколько лет посадить на «голодный паек» несколько городов региона.

    «Для этого нужно на какое-то время посадить другие города, например, Сызрань, Тольятти и другие на «голодный паек». Пусть они потерпят до 2018 года, чтобы Самара смогла достойно принять чемпионат мира 2018 года с хорошими дорогами. А после этого вернуть им финансирование», – сказал Фурсов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2016 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 апреля 2016, 00:30

      Ключевые слова: "нужно посадить".

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 апреля 2016, 00:29

      Продай свои квартиры дачи машины и всё остальное и хватит на всё!!! Иэто единая россия!

      0
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      Рейтинг: +458

      Йост 15 апреля 2016, 00:21

      Надо искать богатых спонсоров, которые колесят по этим дорогам....

      0
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      Рейтинг: +201

      regbiN 15 апреля 2016, 00:11

      Себя посадить надо на поек и тогда глядишь и дороги появятся

      1
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 15 апреля 2016, 00:04

      А если посадить на "голодный паек" мэра и его КО, то к 2018 году можно отремонтировать дороги во всей области.

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