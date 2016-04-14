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    Данни: «Дзюба в преддверии игры со «Спартаком» ведет себя как обычно»

    Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры с московским «Спартаком» в 24 туре российской Премьер-лиги.

    «Спартак» – наш самый принципиальный и сильный соперник, но, как и у любой другой команды, у него есть свои слабые места. Мы на этой неделе посвятили большое количество времени изучению противника, много обсуждали его с главным тренером. Пытались увидеть недостатки спартаковской игры, чтобы использовать их. Надеюсь, получится реализовать задуманное на поле.

    Как относится к предстоящей игре Дзюба? Артем, мне кажется, ведет себя как обычно. Дзюба всегда готов играть, помогать команде добывать победы. Конечно, в плане эмоций для него матч со «Спартаком» особый, поскольку он долгие годы выступал за красно-белых. В свое время «Спартак» и Дзюба подарили друг другу много положительных эмоций. Но Артем профессионал. Он не забудет, чьи цвета защищает сейчас», – сказал Данни.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2016 22:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +81

      zeni 15 апреля 2016, 12:25

      2-1

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 апреля 2016, 08:49

      2-2

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 15 апреля 2016, 05:08

      Зенит - Спартак: 2-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 апреля 2016, 02:06

      И этот всё о нём

      0
      Ответить
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