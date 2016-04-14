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    Данни не хочет покидать «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о том, что не собирается покидать стан сине-бело-голубых в ближайшее летнее трансферное окно.

    «Нет, я не собираюсь покидать «Зенит» ближайшим летом. У меня еще будет год контракта. Если только сам клуб не примет решения расстаться со мной. Придет новый тренер, посмотрим, какие у него будут планы по поводу игроков. В прошлое межсезонье у меня действительно было много предложений, я был очень близок к подписанию контракта с другим клубом. Но потом мы пришли к соглашению с «Зенитом», я с радостью остался в Петербурге», – поделился Данни.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2016 21:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 15 апреля 2016, 06:40

      Данни давно пора на пенсию,давно не тот уже,очень много брака

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 апреля 2016, 05:11

      Данни, хороший игрок! Не думаю. что новый тренер откажется от него.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 апреля 2016, 02:44

      И не надо покидать, контракт действующий, игрок хороший, не мало пользы ещё принесет "Зениту"

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 апреля 2016, 02:10

      А чё там... Пусть до пенсии играет. Да и его дети школу в Питере закончат. Паспорта получат. В Зенит пойдут

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 14 апреля 2016, 21:58

      Конечно не хочет пердун старый.

      -2
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      Рейтинг: +34

      Bayern Andr 14 апреля 2016, 21:40

      красава!

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